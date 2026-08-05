РЖД в четвертый раз выставят на торги Рижский вокзал

РЖД в четвертый раз выставят Рижский вокзал на торги РЖД в четвертый раз выставят на торги Рижский вокзал

Москва5 авг Вести.Московский Рижский вокзал будет выставлен на торги в четвертый раз, сообщили в "Российских железных дорогах" (РЖД).

В компании сообщили ТАСС, что для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика, но заинтересованность есть.

Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро сказано в сообщении

Продать здание Рижского вокзала правительство решило в феврале 2026 года. Однако три аукциона закончились безрезультатно – никто не подал заявки.

На третьем аукционе стартовая цена составляла 4 млрд руб. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки, земельный участок. Причем земельный участок будет передан новому собственнику в субаренду.