Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок Третий аукцион по продаже Рижского вокзала сорвался из-за отсутствия заявок

Москва5 авг Вести.Третий аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся по причине отсутствия заявок, пишет ТАСС со ссылкой на извещение о торгах.

К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре... не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась сказано в извещении

В марте стало известно, что РЖД выставили на продажу комплекс зданий Рижского вокзала в Москве. В материалах отмечалось, что продажа объекта осуществляется только по результатам торгов, а стартовая цена составила 4 009 265 260 рублей.