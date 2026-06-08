Рижский вокзал в Москве никто не купил - заявок на повторных торгах не поступило Повторные торги по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялись

Москва8 июн Вести.Повторные торги по продаже комплекса Рижского вокзала в Москве не состоялись в связи с отсутствием заявок. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на извещение о торгах.

К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре… не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась говорится в публикации

Стартовая цена лота составляла 4 миллиарда рублей, задаток – 400,9 миллиона рублей, шаг аукциона – 200,5 миллиона рублей.

Продать планировали сам вокзал постройки 1901 года (площадь – почти 4 тысячи квадратных метров), двухэтажное нежилое здание, построенное в 1929 году (площадь – около 3,8 тысячи "квадратов") и земельный участок под ними (13,7 тысячи квадратных метров). Участок перейдет новому собственнику в субаренду. Оба здания – объекты культурного наследия.

В феврале 2026 года правительство РФ согласилось на продажу Рижского вокзала - распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Первые торги также не состоялись: заявок не было.