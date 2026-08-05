Рижский вокзал снова выставят на торги

Рижский вокзал в четвертый раз выставят на торги Рижский вокзал снова выставят на торги

Москва5 авг Вести.В четвертый раз московский Рижский вокзал будет выставлен на торги. Об этом сообщили в РЖД, передает ТАСС.

Вокзал был построен в 1901 году. Общая площадь составляет 3 925,5 квадратных метра. На данный момент он не используется для обслуживания пассажиров.

Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстро отмечается в сообщении

На данном этапе рынок изучает объект.

Ранее сообщалось, что третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок.