Москва5 авгВести.В четвертый раз московский Рижский вокзал будет выставлен на торги. Об этом сообщили в РЖД, передает ТАСС.
Вокзал был построен в 1901 году. Общая площадь составляет 3 925,5 квадратных метра. На данный момент он не используется для обслуживания пассажиров.
Рижский вокзал будет еще раз выставлен на торги. Для активов такого масштаба длительный цикл продажи - нормальная рыночная практика. Круг покупателей объективно узок, решение о приобретении принимается не быстроотмечается в сообщении
На данном этапе рынок изучает объект.
Ранее сообщалось, что третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок.