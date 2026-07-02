Мэр Пинаев опроверг сведения о критической ситуации с паводком в Нижнем Тагиле Мэр Нижнего Тагила: информация о критической ситуации с паводком – фейк

Москва2 июл Вести.Информация о критической ситуации с паводком в Нижнем Тагиле не соответствует действительности. Об этом заявил мэр города Владислав Пинаев.

Он отметил, что распространяемая в сети от его имени информация – фейк.

Активно распространяется фейковая информация со ссылкой на меня о критической ситуации с паводком в нашем городе… Она не соответствует действительности написал он в MAX

При этом он отметил, что в городе работают в режиме повышенной готовности. А с сегодняшнего дня большая вода пошла на спад.