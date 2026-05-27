Москва27 маяВести.Мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что распространяемые среди местных жителей сообщения о некоем скором украинском "контрнаступе" не соответствуют действительности. Его видеообращение опубликовано в мессенджере МАХ.
По словам Пухова, сообщения о "контрнаступе" украинских военных, началом которого называют 27-28 мая, распространяет Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).
Уверяю вас, это недостоверная информацияговорится в посте
В сообщении Пухова также сказано, что российские военные заверяют, что ситуация под контролем, а форсирование Днепра не будет допущено.
Мэр призвал жителей города доверять только официальным источникам информации.