Мэр Энергодара назвал ложной информацию об украинском "контрнаступе"

Москва27 мая Вести.Мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что распространяемые среди местных жителей сообщения о некоем скором украинском "контрнаступе" не соответствуют действительности. Его видеообращение опубликовано в мессенджере МАХ.

По словам Пухова, сообщения о "контрнаступе" украинских военных, началом которого называют 27-28 мая, распространяет Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО).

Уверяю вас, это недостоверная информация говорится в посте

В сообщении Пухова также сказано, что российские военные заверяют, что ситуация под контролем, а форсирование Днепра не будет допущено.

Мэр призвал жителей города доверять только официальным источникам информации.