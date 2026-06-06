Глава Энергодара назвал ситуацию с электроснабжением города сложной Пухов: ситуация с электроснабжением Энергодара остается крайне сложной

Москва6 июн Вести.Ситуация с энергоснабжением Энергодара остается крайне сложной из-за серьезных повреждений оборудования в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава города Максим Пухов.

Он отметил, что периоды отключений электроэнергии отличаются в худшую сторону от показателей 2024–2025 годов.

Систематические удары по энергетике региона привели к серьезным повреждениям трансформаторного и распределительного оборудования... Мы вынуждены работать в режиме веерных подключений сказал мэр

Сейчас система позволяет обеспечивать светом лишь часть Энергодара, это в свою очередь сказывается на водоснабжении. Из-за скачков напряжения и отключений насосного оборудования жители не получают услугу должного качества, заключил Пухов.