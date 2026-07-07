Электричества в Энергодаре не бывает по трое суток из-за действий ВСУ

Электричества в Энергодаре не бывает по трое суток Электричества в Энергодаре не бывает по трое суток из-за действий ВСУ

Москва7 июл Вести.Электроснабжение подается потребителям в Энергодаре крайне нестабильно, иногда в городе его не бывает по трое суток. Причина - повреждение украинскими войсками энергетического оборудования, заявил мэр города Максим Пухов.

Энергодар — город-спутник ЗАЭС, который находится под российским контролем с марта 2022 года. Город и территория атомной станции регулярно подвергаются ударам украинских беспилотников. 4 июля после атаки в городе пропало электроснабжение.

По словам Пухова, сейчас график выстроен так: 12 часов в каком-то микрорайоне есть свет, потом трое суток он отсутствует.

И мы уже много раз говорили о причинах этого, это в том числе и разрушенное, поврежденное электротехническое оборудование и в целом серьезные проблемы в регионе, в системе энергоснабжения сказал Пухов в интервью местному телеканалу "ЭНТВ"

Он добавил, что город продолжает работать в условиях жестких ограничений.