Пухов опроверг фейк об эвакуации Энергодара с 1 июля

Пухов: противник с помощью дрона транслировал информацию об эвакуации Энергодара Пухов опроверг фейк об эвакуации Энергодара с 1 июля

Москва28 июн Вести.Глава Энергодара Запорожской области Максим Пухов опроверг фейк об эвакуации города, якобы запланированной на 1 июля.

По данным градоначальника, эти сведения распространялись ночью 28 июня с помощью неприятельского дрона.

Сегодня ночью украинские формирования совершили очередную провокацию: с помощью дрона транслировалась ложная информация о якобы объявленной эвакуации из города с 1 июля написал Максим Пухов в своем Telegram-канале

Глава Энергодара подчеркнул, что распространение ложных данных является попыткой вывести людей на трассы и нанести по ним удары.

Кроме того, Максим Пухов официально заявил, что никакой эвакуации нет, власти и все службы работают в штатном режиме. Также он призвал жителей не поддаваться панике и пользоваться информацией только из официальных источников.