Мэр Сызрани опроверг сообщения о приостановке работы предприятий после атаки ВСУ

Мэр Сызрани прокомментировал сообщения о приостановке работы предприятий Мэр Сызрани опроверг сообщения о приостановке работы предприятий после атаки ВСУ

Москва21 мая Вести.Информация о приостановке работы предприятий на территории Сызрани, которая распространяется в ряде источников, не соответствует действительности. Об этом заявил мэр Сергей Володченков.

В социальных сетях от моего имени появляется недостоверная информация о приостановке деятельности предприятий. Комментариев подобного рода СМИ я не давал. Прошу вас доверять только проверенной информации из надежных источников написал градоначальник на своей странице во "ВКонтакте"

ВСУ атаковали Сызрань с применением БПЛА утром 21 мая, в четверг. В результате погибли два человека, еще несколько пострадали. Известно, что погибшие – семья участника специальной военной операции.

В городе отменены все массовые мероприятия.