В Сызрани до конца недели отменены все массовые мероприятия

Москва22 апр Вести.В Сызрани до конца недели отменены все массовые мероприятия из-за террористической атаки украинских боевиков в отношении мирных жителей региона. Об этом сообщила администрация города.

В связи с трагическими событиями … принято решение об отмене всех увеселительных, массовых, спортивных и зрелищных мероприятий до конца текущей недели говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

О возобновлении и переносе событий организаторы сообщат дополнительно.

Рано утром 22 апреля в Сызрани упали не менее 11 беспилотников, которые затем сдетонировали. Произошло обрушение части подъезда 4-этажного дома, также повреждения получили другие дома и гражданские объекты. В результате вражеской агрессии погибли женщина и ребенок, еще 12 человек пострадали, один из них — в тяжелом состоянии.

СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте (ч. 2 ст.205 УК РФ).