Россиянка пыталась ввезти из Дубая 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей

В Пулково таможня остановила пассажирку с 55 кг натуральных волос Россиянка пыталась ввезти из Дубая 55 кг натуральных волос на 2,3 млн рублей

Москва16 сен Вести.Сотрудники таможни в аэропорту Пулково обнаружили в багаже у пассажирки 55 кг натуральных волос, сообщили в пресс-службе ФТС России.

Россиянка, прилетевшая рейсом из Дубая, следовала через зеленый коридор. Инспекторы остановили ее и при осмотре трех чемоданов нашли 15 пакетов с волосами.

Пассажирка заявила, что перевозит биопротеиновые (искусственные) волосы для личного использования по просьбе знакомой говорится в заявлении ведомства в MAX

Как выяснили эксперты, волосы являются натуральными, их рыночная стоимость превышает 2,3 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено административное дело о недекларировании либо недостоверном декларировании товаров. Женщине может грозить наказание в виде штрафа до двукратной стоимости товара с его возможной конфискацией.