Москва30 авгВести.Правоохранительные органы Эквадора задержали гражданку РФ, в чемодане которой было обнаружено 32 игуаны в пластиковых контейнерах. Об этом сообщила полиция страны.
Операция, как отмечается, проводилась в координации с прокуратурой и природоохранными органами.
В Кито полиция Эквадора обнаружила в багаже гражданки России 32 галапагосские морские игуаныговорится в сообщении в соцсети X
Морские игуаны являются уникальным эндемичным видом. Они обитают исключительно на Галапагосских островах.
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