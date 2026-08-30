В Эквадоре задержали гражданку РФ, которая перевозила 32 игуаны

В Эквадоре обнаружили 32 игуаны в чемодане задержанной в аэропорту россиянки В Эквадоре задержали гражданку РФ, которая перевозила 32 игуаны

Москва30 авг Вести.Правоохранительные органы Эквадора задержали гражданку РФ, в чемодане которой было обнаружено 32 игуаны в пластиковых контейнерах. Об этом сообщила полиция страны.

Операция, как отмечается, проводилась в координации с прокуратурой и природоохранными органами.

В Кито полиция Эквадора обнаружила в багаже гражданки России 32 галапагосские морские игуаны говорится в сообщении в соцсети X

Морские игуаны являются уникальным эндемичным видом. Они обитают исключительно на Галапагосских островах.

Ранее в аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду на 36 миллионов рублей. Пассажирка, прилетевшая из Дубая, была остановлена во время прохода по зеленому коридору в VIP-зале.