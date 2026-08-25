Россиянка пыталась вывезти в Польшу 116 редких ящериц Калининградские таможенники нашли у пассажирки автобуса в Польшу 116 ящериц

Москва25 авг Вести.Калининградские таможенники нашли у пассажирки, следовавшей в Польшу, живых редких ящериц. Документов на рептилий у женщины не оказалось. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Сотрудники провели досмотр на пункте пропуска Мамоново-2, гражданка собиралась пересечь границу на автобусе.

Редких рептилий инспекторы нашли в подкладке ее куртки во время таможенного досмотра. Ящерицы длиной от 10 до 15 см были помещены в холщовые мешочки по 3-5 штук в каждом. Сопроводительных документов на живой товар у женщины не оказалось. Она пояснила, что за вознаграждение везла животных в Германию говорится в сообщении ФТС

Возбуждено дело об административном правонарушении, женщине грозит штраф. Ящериц изъяли и поместили в центр помощи экзотическим животным.