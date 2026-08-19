Москва19 авгВести.Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в одном из антикафе Москвы, где содержались свыше 200 птиц. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Заведение заподозрили в нарушении требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства и лицензионных требований.
В морозильной камере в антикафе были обнаружены более 100 мертвых птиц, в ходе исследования которых выявлены травмы, несовместимые с жизньюсказано в сообщении
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестком обращении с животными, расследование которого находится на контроле надзорного ведомства.
Виновные лица уже привлечены к административной ответственности.