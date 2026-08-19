Депутат Новичков после гибели попугаев призвал взяться за заведения с животными

В ГД после гибели попугаев призвали усилить контроль за антикафе с животными Депутат Новичков после гибели попугаев призвал взяться за заведения с животными

Москва19 авг Вести.Надзор за антикафе с животными необходимо ужесточить. Такую позицию в комментарии NEWS.RU озвучил депутат Госдумы Николай Новичков на фоне новостей о московском антикафе, где было обнаружено свыше 100 замороженных мертвых попугаев.

Как он отметил, москвичи приходили посмотреть на красивых птиц, которых на самом деле держали в жестоких условиях и после смерти "укладывали в морозильники".

Нам нужны структурные изменения в государственной заботе о братьях наших меньших. Если подобные кафе обходят ограничения для контактных зоопарков, полагаю, следует задуматься о расширении ограничительных мер и в их отношении сказал он

По словам Новичкова, неважно, как такие заведения себя называют.

Он подчеркнул, что животные не приспособлены к постоянному общению с посетителями, они нуждаются во времени для восстановления в спокойной обстановке. Депутат также напомнил о своем предложении ввести в России должность уполномоченного по правам животных. По его мнению, отсутствие такой должности делает безнаказанными людей, "наживающихся на страданиях птиц и зверьков".

Новичков также задался вопросом о том, сколько таких заведений так и "остаются неизвестными".

19 августа стало известно, что более 100 мертвых попугаев обнаружили в морозильной камере антикафе в Москве. Межрайонная природоохранная прокуратура после обращений проверила заведение. Были выявлены многочисленные нарушения требований законодательства об ответственном обращении с животными, ветеринарного законодательства, лицензионных требований. Виновные лица уже привлечены к административной ответственности.