Москва1 сен Вести.Правительству России необходимо скорректировать свое постановление об учете животных или отменить ряд его положений. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит пресс-служба Госдумы.

Ранее сообщалось, что в социальных сетях появились видеоролики, на которых жители России приносят в многофункциональные центры (МФЦ) домашних куриц и петухов после введения новых требований Россельхознадзора по обязательной постановке на учет домашней птицы. Для регистрации владельцу личного подсобного хозяйства необходимо обратиться в районную ветеринарную службу.

Как отметил спикер нижней палаты парламента, приоритетом должно быть создание условий для развития личных подсобных хозяйств.

Правительству правильно было бы его скорректировать или отменить ряд его положений сказал Володин

Председатель Госдумы подчеркнул, что не следует принимать решения "под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие", не посоветовавшись с сельскими жителями, депутатами и экспертами.