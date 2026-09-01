В Россельхознадзоре попросили не приносить куриц в отделения МФЦ

Россельхознадзор призвал не носить куриц в отделения МФЦ В Россельхознадзоре попросили не приносить куриц в отделения МФЦ

Москва1 сен Вести.В Россельхознадзоре посоветовали владельцам птиц и кроликов не приносить домашний скот в отделения МФЦ.

В ведомстве также порекомендовали животноводам найти контакты ветслужбы их региона или города и сообщить о необходимости поставить птицу или кроликов на учет в систему "Хорриот". После этого следует уточнить, зарегистрировано ли место содержания животных в системе "Цербер".

Владельцы ЛПХ (личных подсобных хозяйств – прим. ред.) понесли регистрировать куриц в МФЦ. На самом деле для учета животных нужно обращаться в государственную ветслужбу своего района или города отмечается в сообщении

В Россельхознадзоре подчеркнули, что, если птиц или кроликов 10 и меньше, поставить их на учет необходимо позже — до 1 сентября 2029 года.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству России необходимо скорректировать свое постановление об учете животных или отменить ряд его положений.