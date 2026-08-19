Эксперт объяснил, как правильно пожаловаться на кормление голубей Эксперт Кокотов рассказал о нюансах подачи жалобы на кормление голубей

Москва19 авг Вести.Чтобы подать жалобу на кормление голубей, нужно собрать доказательства не самого факта кормления, а его последствий. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал президент Национальной ассоциации природопользователей, член экспертного совета комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Борис Кокотов.

Эксперт напомнил, что нельзя наказать за сам факт кормления диких птиц, ответственность наступает за последствия этого действия.

Если в качестве последствий такого кормления может иметь место нарушение санитарных норм или, допустим, законодательства в области обращения с отходами. Потому что корм, который разбрасывается, является отходом и может рассматриваться в качестве такового, если он не будет съеден голубями объяснил Борис Кокотов

Он отметил, что для подачи жалобы в уполномоченные органы о системном нарушении законодательства нужно собрать доказательства.

Необходимо зафиксировать, что имеет место не просто кормление голубей, а то, что потом происходит загрязнение территории сказал эксперт

Согласно статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды", за кормление голубей может грозить штраф от трех до пяти тысяч рублей.