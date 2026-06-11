Москва11 июн Вести.Летом посетители парков подкармливают водоплавающих птиц хлебом. Многие не догадываются, что таким образом подвергают их жизни опасности. Об этом заявила ИС "Вести" орнитолог, ассистент кафедры зоологии и аквакультуры РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева Валерия Кузнецова.

По ее словам, еда с человеческого стола может негативно сказаться на пищеварении птиц, так что к выбору подкормки следует отнестись серьезно.

То есть птицам нельзя, разумеется, соленое, слишком сладкое, копченое, обжаренное, слишком жирное. Молочные продукты им также нежелательны. Любые вещи, которые мы с вами едим каждый день. То есть желательно им не давать булочки, потому что они тоже содержат всевозможные сахар и соль, что может приводить к нарушению метаболизма у птиц, что тоже очень вредно сказала Кузнецова

Альтернативой могут стать так называемые правильные лакомства. Среди них зерновые смеси, сыры, семена, листья салата, кусочки моркови или специализированный корм, который встречается в автоматах рядом с водоемами.

Ранее в Крыму спасли лебедя, перекормленного хлебом. Птицу обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии. В пресс-службе симферопольского учреждения "Парки столицы" подчеркивали, что лебедя перекормили мучным посетители парка.