Москва28 апр Вести.Птенцы могут погибнуть из-за переохлаждения и нехватки корма, вызванных недавним снегопадом в столице, сообщило РИА Новости со ссылкой на старшего научного сотрудника МГУ, кандидата биологических наук Павла Квартальнова.

Главная проблема - это именно гибель гнезд. И в результате того, что просто корма не хватает и в результате переохлаждения птенчики могут погибнуть. Вы видите, что многие просто деревья, например, повалило, какие-то гнезда, может быть, снегом засыпало отметил он

По словам биолога, птенцы уже подросли у дроздов и рябинников, которые в этом году рано начали гнездиться. Главной проблемой для этих птиц является поиск пропитания для себя и подросшего потомства.