Москва1 сен Вести.Учет птиц в личных подсобных хозяйствах позволит осуществлять контроль, заявил ИС "Вести" профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Речь идет о том, чтобы осуществлялся контроль, что животные не болеют опасными для человека болезнями, что, например, животным дается антибиотиков не более, чем установлено по нормативу для предотвращения заболеваний. Особенно это касается выращивания птицы. И это будет для нас с вами, как потребителей, положительный момент, поскольку мы будем защищены с точки зрения контроля заявил он

Фермер Кристина Морозова отмечает, что для постановки пернатых на учет нет необходимости идти в МФЦ, а необходимо обратиться в районную государственную ветслужбу.

Надо обратиться в ветеринарную службу по месту проживания. Приезжает ветеринарный врач, который осмотрит все стадо и занесет данные в систему. Также смотрится, клеточное это содержание либо напольное. Все это тоже фиксируется отметила она

В социальных сетях появились видеоролики, на которых жители России приносят в многофункциональные центры домашних куриц и петухов после введения новых требований Россельхознадзора по обязательной постановке на учет домашней птицы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительству необходимо скорректировать свое постановление об учете животных или отменить ряд его положений.