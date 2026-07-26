Треш-блогер жестоко забил голубя в Петербурге В Петербурге задержан треш-блогер, затоптавший живого голубя

Москва26 июл Вести.В Санкт-Петербурге задержаны двое молодых людей, один из которых буквально затоптал живого голубя, записал происходящее на видео и выложил его в Сеть, сообщает издание "Фонтанка".

Видео треш-блогера попало в крупные Telegram-каналы.

Молодой человек с крашеными волосами и татуировками на лице буквально забил живого голубя. В этом ему помогал товарищ. Подружка наблюдала говорится в публикации

Убийство птицы произошло неподалеку от станции метро "Лиговский проспект".

Через некоторое время блогер вышел в эфир и заявил, что голубей нужно убивать, потому что они разносят инфекции.

Вечером 25 июля оперативники уголовного розыска задержали обоих молодых людей на двое суток. Выяснилось, что им 25 и 23 года, оба – уроженцы Курганской области.

Проводится проверка по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.