Москва26 июлВести.В Санкт-Петербурге задержаны двое молодых людей, один из которых буквально затоптал живого голубя, записал происходящее на видео и выложил его в Сеть, сообщает издание "Фонтанка".
Видео треш-блогера попало в крупные Telegram-каналы.
Молодой человек с крашеными волосами и татуировками на лице буквально забил живого голубя. В этом ему помогал товарищ. Подружка наблюдалаговорится в публикации
Убийство птицы произошло неподалеку от станции метро "Лиговский проспект".
Через некоторое время блогер вышел в эфир и заявил, что голубей нужно убивать, потому что они разносят инфекции.
Вечером 25 июля оперативники уголовного розыска задержали обоих молодых людей на двое суток. Выяснилось, что им 25 и 23 года, оба – уроженцы Курганской области.
Проводится проверка по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.