Эксперт рассказал, почему не стоит кормить белок с руки Россиян предупредили об опасности кормления белок с руки

Москва11 сен Вести.Кормить белок с руки опасно – животное может воспринять протянутую ладонь как угрозу и напасть на человека. Об этом информационной службе "Вести" сообщил начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунахин.

Эксперт также отметил, что подкармливать белок нужно не круглый год, а только в зимнее время, при наступлении неблагоприятных погодных условий, таких как обильные метели, снегопады, ледяные дожди, когда зверькам трудно найти себе пропитание.

Белок не стоит подкармливать с рук, так как это дикое животное, оно непредсказуемо и может ваш жест с протянутой рукой с кормом воспринять как атаку, и, соответственно, может укусить или поцарапать. В данном случае вам придется обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение для того, чтобы вам сделали соответствующие прививки, взяли анализы, так как белки могут быть переносчиками различных заболеваний сказал Кунахин

Ранее сообщалось, что больше 500 россиян за год были укушены белками. В Москве зафиксировано больше 100 обращений граждан к врачам, в Санкт-Петербурге за помощью также обратились около 100 человек. В Новосибирской области известно о 97 случаях укусов белок, в Красноярске – 34, на Ставрополье – больше 200.