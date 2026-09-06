Москва6 сенВести.По данным Mash, больше 500 россиян за год пострадали при встречах с белками. Зверьки, чтобы урвать гостинец, могут и укусить.
В Москве зафиксировано больше 100 обращений граждан к врачам, в Санкт-Петербурге за помощью обратились около 100 человек. В Новосибирской области известно о 97 случаях укусов белок, в Красноярске – 34, на Ставрополье — больше 200.
В Омске белки покусали и детей.
Сейчас в России 5,2 млн белок, в некоторых регионах популяция активно растет — поэтому шансов встретить зверя у людей больше. Чаще всего хвостатые нападают во время кормежки. Люди приучают белок подходить близко, прыгать на руки и плечиотмечается в сообщении
Главное опасность состоит в том, что зверьки переносят паразитов, клещей и могут заразить бешенством.
Особенные подозрения должны вызывать белки, которые не убегают или кидаются на людей.