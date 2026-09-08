Лесничий рассказал, что следует делать после укуса белки в парке MK.RU: случаи с укусами белок участились из-за роста поголовья животных

Москва8 сен Вести.С начала 2026 года в России зарегистрировано более 500 обращений к врачам после укусов белок. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые приводит MK.RU.

Отмечается, что более 200 посещений врача после беличьих укусов зафиксировано в Ставропольском крае, свыше 100 – в Москве. Укусы также регистрировали в Санкт-Петербурге, Новосибирской области и Красноярском крае.

Чаще всего белки кусают людей во время кормления или попыток погладить животное. Среди пострадавших есть как взрослые, так и дети.

Лесничий Андрей Семенов в разговоре с изданием отметил, что сам по себе укус белки не обязательно свидетельствует о заболевании животного. По его словам, насторожить должно необычное агрессивное поведение, например, попытки животного преследовать человека.

Однако после укуса дикого животного медики рекомендуют как можно быстрее обратиться за медицинской помощью из-за риска заражения бешенством. При необходимости пострадавшему назначают антирабическую профилактику, включая введение иммуноглобулина и курс вакцинации.

Ранее врач рассказала о мерах, которые снизят риск заражения бешенством у питомцев. Кроме того, эксперт описала признаки начала заболевания у животных.