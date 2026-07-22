Москва22 июл Вести.Летнюю перепись воробьев проведут в России с 8 по 16 августа, сообщила РИА Новости член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Зимой специалисты насчитали свыше 320 тысяч птиц.

Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале сказала Мостовая

По ее словам, летом особое внимание уделяют интересным наблюдениям, а также рассмотрят, насколько далеко в городскую застройку проникли полевые воробьи. В последние десятилетия птицы тяготеют к городам.