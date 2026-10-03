В Госдуме призвали принять меры по борьбе с выходами медведей к людям Депутат Каноков: регулярные выходы медведей к людям требуют системного решения

Москва3 окт Вести.Участившиеся выходы медведей к населенным пунктам и туристическим маршрутам требуют системного подхода, например, обязательной установки медведезащитных контейнеров в местах массового отдыха. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тимур Каноков ("Новые люди").

Целесообразно проработать с регионами и Росприроднадзором вопрос об обязательной установке медведезащитных контейнеров – с крышками, запирающимися механизмами – на всех стоянках и в местах массового отдыха в зонах обитания хищника сказал депутат в разговоре с РИА Новости

По его словам, вместе с этим стоит ужесточить правила вывоза мусора с туристических стоянок, особенно вечером, когда звери наиболее активны. Это не бюрократическая формальность, а базовое условие, доказавшее эффективность в мировой практике, пояснил чиновник. Каноков также считает необходимым разработать единый федеральный свод рекомендаций для посещающих медвежьи угодья туристов с четкими запретами: не хранить продукты в палатках и на стоянках, не приближаться к зверю и не пытаться подкормить его ради фотографии.

Важно, по его мнению, чтобы эти правила были доступны не только на бумаге, но и в цифровых сервисах – при регистрации маршрута, покупке тура или бронировании места в нацпарке.

Кроме того, глава думского комитета призвал включить туристическую отрасль в эту работу. Он отметил, что гиды и туроператоры обязаны незамедлительно сообщать о встречах с хищником профильным службам и приостанавливать движение по маршруту до устранения угрозы. Нынешнюю ситуацию он назвал не разовым всплеском, а следствием роста популяции медведей, требующим долгосрочного ответа – через чистоту на маршрутах, культуру поведения туристов и слаженную работу всех служб.

По последним данным, с весны 2026 года в России произошло не менее 22 смертельных нападений медведей на людей – по два случая в Бурятии и Хабаровском крае с Вологодской областью и Туве, три на Камчатке, семь в Красноярском крае, по три в Иркутской и Томской областях и один в Республике Алтай.

Ранее зоолог Михаил Кречмар в интервью ИС "Вести" рассказал, когда медведи в России станут еще агрессивнее.