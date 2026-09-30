Москва30 сенВести.Правительство России разрабатывает комплекс мер по оперативному регулированию численности бурых медведей в ответ на участившиеся случаи их выхода к населенным пунктам и нападений на людей. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
В частности, власти рассматривают возможность выведения бурого медведя из категории лимитированных видов, а также планируют направить дополнительное финансирование регионам с наиболее сложной обстановкой.
По данным Минприроды, за последние тридцать лет популяция хищников в стране выросла более чем вдвое и превысила 300 тысяч особей. Глава ведомства Александр Козлов предложил установить научно обоснованные нормативы численности зверей для каждого субъекта с учетом дефицита природной кормовой базы в текущем сезоне.