На Чукотке предложили продлить сроки охоты на бурого медведя Власти Чукотки предлагают отменить 30-дневный срок действия разрешения на охоту

Москва25 сен Вести.Власти Чукотки направили в Минприроды предложения по регулированию численности бурых медведей. Главная просьба - продлить сроки охоты на хищника до 28 февраля. Об этом сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов и экологии автономного округа.

30-дневный срок разрешения не позволяет организовать результативную охоту в условиях Крайнего Севера. При неудачной попытке охотник вынужден оформлять новое разрешение и повторно уплачивать сбор 3 000 рублей отметила пресс-служба департамента в соцсети "ВКонтакте"

Как уточняется, Минприроды России принимает предложения от регионов по совершенствованию законодательства, регулирующего численность бурого медведя. Причиной пересмотра правил стали участившиеся случаи выхода хищников к людям.

Ранее сообщалось, что на Чукотке утром 25 сентября бурый медведь напал на рыбака и похитил его улов. Мужчине оказана медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится в больнице. В настоящее время охотник обследует место нападения, чтобы найти медведя и произвести его отстрел.