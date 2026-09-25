Бурый медведь ранил рыбака на Чукотке и забрал у него улов

На Чукотке бурый медведь напал на рыбака и похитил его улов Бурый медведь ранил рыбака на Чукотке и забрал у него улов

Москва25 сен Вести.На Чукотке бурый медведь на территории населенного пункта Марково напал на мужчину, который возвращался с рыбалки, и отобрал его улов. Об этом сообщил Департамент природных ресурсов и экологии автономного округа.

Как отмечается, хищник совершил нападение в районе поселковой бани.

Пострадавший возвращался с рыбалки и нес рыбу. Медведь напал на него со спины, отобрал рыбу. Мужчине оказана медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится под присмотром врачей в больнице говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время охотовед проводит обследование места нападения для поиска и последующего отстрела медведя.