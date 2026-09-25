Москва25 сенВести.На Чукотке бурый медведь на территории населенного пункта Марково напал на мужчину, который возвращался с рыбалки, и отобрал его улов. Об этом сообщил Департамент природных ресурсов и экологии автономного округа.
Как отмечается, хищник совершил нападение в районе поселковой бани.
Пострадавший возвращался с рыбалки и нес рыбу. Медведь напал на него со спины, отобрал рыбу. Мужчине оказана медицинская помощь. Сейчас пострадавший находится под присмотром врачей в больницеговорится в канале ведомства на платформе MAX
В настоящее время охотовед проводит обследование места нападения для поиска и последующего отстрела медведя.