Москва23 сен Вести.Медведей на территории России стало очень много, а их численность никто не контролирует. В стране осталось мало профессиональных охотников, которые способны отстреливать этих хищников. Подробнее о причинах участившихся нападений медведей рассказал журналист-натуралист Александр Хабургаев в интервью ИС "Вести".

По его словам, за то время, пока охота на медведей практически в России не велась, у животных пропал страх к человеку.

Охота на медведей не ведется… у нас уже очень мало осталось профессиональных охотников, которые способны отстреливать медведей, знают убойные места и так далее. То есть медведи теряют антропофобию, боязнь человека. Они ее фактически утратили рассказал эксперт

Помимо этого, каждый медведь охраняет большие свои охотничьи угодья, а из-за роста численности животных территории всем не хватает, поэтому хищники стали чаще выходить к людям, особенно к туристическим лагерям.

Медведей становятся все больше и больше. Территорий на всех не хватает. А сейчас самое ответственное время, медведям надо отжираться… Голодные медведи, которым надо срочно наедаться и запасаться жиром, они приходят к человеку. Чаще всего они нападают на туристические лагеря, потому что там очень много объедков… все это сваливается в мусор. Медведи начинают шариться по помойкам добавил Хабургаев

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае численность бурых медведей увеличилась в 2,5 раза и превысила 26 тысяч особей. А в Хакасии был зафиксирован случай нашествия хищников.