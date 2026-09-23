В Красноярском крае численность медведей превысила 26 тысяч особей Численность бурых медведей в Красноярском крае выросла в 2,5 раза

Москва23 сен Вести.В Красноярском крае численность бурых медведей увеличилась в 2,5 раза и превысила 26 тысяч особей, сообщили в ГСУ СК России по региону.

На территории Красноярского края увеличилась численность бурого медведя в 2,5 раза и достигла более 26 тысяч особей. От жителей края поступило более 120 сообщений о фактах выхода бурых медведей в границы населенных пунктов в более чем 15 районах края, а также в городах Красноярске, Железногорске и Зеленогорске говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В результате нападений медведей погибли 6 человек. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что причиной трагедий является бездействие должностных лиц.

Одной из жертв в ночь на 23 сентября в окрестностях деревни Потапово в Енисейском муниципальном округе стал 39-летний сторож техники. Медведь, растерзавший мужчину, прикопал его тело рядом с местом нападения.