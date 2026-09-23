Дело о халатности возбуждено после нападений медведей в Красноярском крае

После гибели людей при нападении медведей в Красноярском крае возбуждено дело Дело о халатности возбуждено после нападений медведей в Красноярском крае

Москва23 сен Вести.Уголовное дело о халатности возбуждено после нападений медведей на людей в Красноярском крае, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СКР России по региону.

Следственные органы пришли к выводу, что причиной трагедий могли стать нарушения специалистов регионального министерства природных ресурсов, которые не реагировали должным образом на жалобы населения.

В связи с гибелью людей в результате нападения бурых медведей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ... По версии следствия, несмотря на многочисленные сигналы об опасности, должностными лицами регионального Министерства природных ресурсов и лесного комплекса и иными уполномоченными должностными лицами не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей говорится в сообщении ведомства

По последним данным, на территории края в результате нападений медведей погибли шесть человек. Трагедии произошли в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском муниципальных округах.

Одной из жертв в ночь на 23 сентября, среду, стал 39-летний сторож техники.