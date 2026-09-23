СК: при нападении медведей в Красноярском крае погибли шесть человек

В Красноярском крае при нападении бурых медведей погибли 6 человек СК: при нападении медведей в Красноярском крае погибли шесть человек

Москва23 сен Вести.Шесть человек погибли в результате нападений бурых медведей на территории Красноярского края, сообщили в ГСУ СК России по региону.

На территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов Красноярского края зарегистрировано 6 фактов нападений бурых медведей на людей, повлекших смерть говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Возбуждено уголовное дело о халатности. Следственные органы полагают, что к трагедиям привело бездействие должностных лиц, которые не реагировали на жалобы местных жителей. Отмечается, что хищников в населенных пунктах видели более 120 раз, в том числе в городах.