Москва23 сенВести.Мужчина 39 лет погиб в ночь на среду, 23 сентября, в результате нападения медведя в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа. В ночное время 23 сентября 2026 года мужчина подвергся нападению медведя и скончался на месте происшествиянаписали в пресс-службе
Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.