Мужчина погиб после нападения медведя в Красноярском крае Лесозаготовщик погиб минувшей ночью после нападения медведя в Красноярском крае

Москва23 сен Вести.Мужчина 39 лет погиб в ночь на среду, 23 сентября, в результате нападения медведя в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа. В ночное время 23 сентября 2026 года мужчина подвергся нападению медведя и скончался на месте происшествия написали в пресс-службе

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.