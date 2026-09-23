Медведь, напавший на мужчину в Красноярском крае, прикопал его тело

Утащил и прикопал: подробности нападения медведя на мужчину в Красноярском крае Медведь, напавший на мужчину в Красноярском крае, прикопал его тело

Москва23 сен Вести.Медведь, растерзавший мужчину в Красноярском крае, прикопал его тело рядом с местом нападения. Об этом рассказали в ГСУ СКР по региону в беседе с РИА Новости.

Мужчина, охраняя технику, остался ночевать в одной из них. Предположительно ночью вышел куда-то и на него напал медведь. Недалеко его от этой техники утащил и прикопал приводит агентство слова своей собеседницы

Трагедия произошла в Енисейском муниципальном округе в ночь на 23 сентября, среду. 39-летний сторож находился в окрестностях деревни Потапово, когда на него набросился хищник.