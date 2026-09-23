Голод, пожары и свалки стали причинами выхода медведей в населенные пункты

Названы причины выхода медведей к людям в Сибири и на Дальнем Востоке Голод, пожары и свалки стали причинами выхода медведей в населенные пункты

Москва23 сен Вести.Медведи в этом сезоне чаще выходят в населенные пункты из-за нехватки пропитания, лесных пожаров и несанкционированных свалок, сообщило РИА Новости со ссылкой на профильные ведомства некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока.

Ситуация с выходом медведей к людям в регионе ухудшилась из-за лесных пожаров, а также нехватки ягод и орехов в тайге рассказали в департаменте охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

Министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кемеровской области Евгений Бойко пояснил, что медведи мигрируют из-за неурожая ягод, кедрового ореха, лесных пожаров в соседних регионах.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области добавили, что медведей притягивают несанкционированные свалки. Также там уточнили, что нехватка лососевых рыб также влияет на активность животных.

В этом году в Сибири произошло уже более десяти смертельных нападений медведей на людей.