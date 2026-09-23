Москва23 сен Вести.Число нападений медведей на людей растет, поскольку эти животные больше не боятся человека и не стараются избежать встречи с ним. Об этом ИС "Вести" рассказал сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.

Ну, обычно медведь уходит, если он слышит человека заранее, то он постарается избежать встречи. … Сейчас получается так, что они перестали, видимо, бояться в данном случае человек не является … объектом, которого нужно избежать уйти с дороги. Ну и поэтому сейчас очень массово такая история, когда люди гибнут от медведей. Есть необходимость, чтобы опять вернулся страх медведя при, когда он растет, воспитывается медведицей, то, соответственно, чтобы знал, что к человеку не надо приходить, что это приносит неприятности ему объяснил Веревкин

Он добавил, что при нормальном поведении медведь всегда постарается избежать встречи с людьми.

Если в лесу, в норме, медведь всегда уйдет с дороги. Если случайно, например, когда ягоды собирают, ягодник собирает тихо, бесшумно, тогда может наткнуться медведь на человека. А если человек при этом все время издает какие-то звуки, там еще что-то, то медведь в норме обходит заключил Веревкин

Ранее Веревкин заявил, что охота на крупных медведей становится причиной роста числа атак животных на людей. Опытные животные не обучают молодых охоте, поэтому они идут за легкой пищей в населенные пункты.