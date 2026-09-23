Москва23 сен Вести.В атаках на людей участвуют преимущественно молодые медведи, которые не могут самостоятельно охотиться. Об этом ИС "Вести" рассказал сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.

Он добавил, что целями для охотников становятся крупные и опытные медведи, которые обычно учат молодое поколение добывать себе пищу.

На охоте до сих пор основной интерес у охотников — это добыча трофейного медведя. В результате крупные медведи, большие, опытные и осторожные, они уже погибли, они уже ушли на трофеи охотникам. А вот молодежь, которая, в принципе, молодая и неопытная и она еще не в состоянии нормально найти себе необходимое количество пищи, но при этом достаточная по размеру и по силе, чтобы нанести смертельные раны человеку. Вот отсюда и происходят эти наши проблемы… В основном это молодые медведи, то есть 3-4 года рассказал Веревкин

Ранее он прокомментировал участившиеся случаи нападения медведей на людей. По его словам, такое поведение является аномальным.