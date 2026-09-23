Москва23 сен Вести.Частые нападения медведей на людей являются аномалией, причиной которой является влияние людей на популяцию этих животных. Об этом ИС "Вести" рассказал сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН, зоолог Михаил Веревкин.

Он добавил, что другой причиной является также нарушение половозрастной структуры медведей.

Скорее всего, это аномалия. Я не думаю, что у нас периодически выходят медведи и такой пресс медвежий, пресс происходит на человеческое общество. Так что это можно считать аномалией. Но при этом причина, в первую очередь, опять же, наше влияние на популяцию медведей, нарушение структуры половозрастной структуры медведей и результат вот того, что мы сейчас имеем рассказал Веревкин

Ранее сообщалось, что в Хакасии проводились мероприятия по урегулированию численности медведей. Было устранено 125 особей.