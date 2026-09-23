Более 120 медведей ликвидировали в рамках урегулирования численности в Хакасии В Хакасии ликвидировали 125 бурых медведей

Москва23 сен Вести.На территории Хакасии в рамках урегулирования численности медведей ликвидировали 125 особей, сообщает региональное Минприроды.

Добыто 125 особей бурого медведя. Из них 41 особь обезврежена в г. Абазе, 32 – в г. Саяногорске, 17 – в Таштыпском районе и 14 в Аскизском районе. В остальных районах чуть меньше говорится на официальной странице министерство во "ВКонтакте"

Там отметили, что подобные меры предпринимаются во всех районах республики.

Ранее заместитель главы региона Дмитрий Бученик рассказал, что таежный город Абаз практически попал в "медвежью осаду". Местных жителей просят соблюдать максимальную осторожность на улицах и категорически не рекомендуют посещать лес.

В Красноярском крае из-за гибели людей при нападениях медведей возбуждено уголовное дело о халатности.