Москва23 сенВести.Ночному нашествию медведей подвергся город Абаза в Хакасии, об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик. По его словам, три медведя были ликвидированы.
Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде - выходы зверей фиксировались со всех сторон. <...> Некоторых зверей прогнали, но 3 убитонаписал чиновник в личном канале на платформе МАХ
По данным властей, медведей пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Зачерной и в дачном обществе "Черемушки".
О пострадавших не сообщается.