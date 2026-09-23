Бученик: медведи взяли в ночную асаду город Абаза в Хакасии

Нашествие медведей зафиксировали в Хакасии Бученик: медведи взяли в ночную асаду город Абаза в Хакасии

Москва23 сен Вести.Ночному нашествию медведей подвергся город Абаза в Хакасии, об этом сообщил заместитель главы республики Дмитрий Бученик. По его словам, три медведя были ликвидированы.

Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде - выходы зверей фиксировались со всех сторон. <...> Некоторых зверей прогнали, но 3 убито написал чиновник в личном канале на платформе МАХ

По данным властей, медведей пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Зачерной и в дачном обществе "Черемушки".

О пострадавших не сообщается.