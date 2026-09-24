Прогнозы спасателей: медведи будут выходить к людям чаще

Эксперт: медведи выходят к людям из-за отсутствия жирового запаса Прогнозы спасателей: медведи будут выходить к людям чаще

Москва24 сен Вести.В разных регионах России зафиксированы уже десятки случаев нападений медведей на людей, их активность связана с отсутствием достаточной кормовой базы, передает ИС "Вести".

По словам специалистов, существует угроза, что медведи не успеют наесться до заморозков и залечь в спячку. При этом шатуны крайне агрессивны, непредсказуемы и опасны – у них пропадают естественные страхи из-за постоянного голода, к людям они станут выходить чаще.

Вот мы смотрим состояние жира у них, то есть пока они достаточно худые. Ну, вчера буквально медведь тоже был ликвидирован, мы его вскрыли, посмотрели у него. Жирового запаса вообще нет сказал корреспонденту ИС "Вести" начальник отдела ГО и ЧС города Абазы в Хакасии

Ситуация остается непростой во многих регионах Сибири и Дальнего Востока. В Хакасии с 21 сентября введен режим повышенной готовности, уже убили почти 150 агрессивных медведей. Их численность за последние четыре года в регионе выросла на треть.

В Красноярском крае правительство решило поощрять охотников – за каждого добытого зверя выплатят почти 40 тысяч рублей. Выходить на медведя можно только с лицензией и опытом.

В Бурятии ежедневно отстреливают до 15 особей. Школы в опасных районах перевели на дистант, закрыли экологические тропы и туристические маршруты. Всего там ликвидировали почти 300 хищников. На Камчатке ввели штрафы для тех, кто любит подкармливать медведей.