Москва24 сен Вести.На территории Хакасии объявлен режим повышенной готовности из-за активности бурых медведей, он начал действовать с 21 сентября. Об этом сообщили в Минприроды республики.

С 21 сентября 2026 года введен режим повышенной готовности в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за выходов бурых медведей к населенным пунктам. Во всех районах Хакасии приняты решения о регулировании численности сказано в сообщении

По данным ведомства, на данный момент ликвидировано 133 потенциально опасные особи медведя.

В районах с особо напряженной обстановкой круглосуточно дежурят оперативные бригады из опытных охотников и инспекторов. Для выслеживания и обнаружения хищников используются спецсредства, добавили в Минприроды.