Губернатор Омской области: на территории региона более 2 тысяч бурых медведей

Хоценко сообщил, сколько медведей обитают в Омской области Губернатор Омской области: на территории региона более 2 тысяч бурых медведей

Москва30 сен Вести.В Омской области в настоящее время обитают более 2 тысяч бурых медведей, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко по итогам совещания по популяции этого хищника под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

По данным государственного мониторинга, численность бурого медведя на территории нашего региона составляет более 2 тысяч особей написал он в мессенджере MAX

По данным губернатора, звери не раз заходили в населенные пункты, поэтому местное Минприроды приняло меры по регулированию численности медведей в восьми районах области. Такие мероприятия в настоящее время продолжаются в Тевризском, Большеуковском и Знаменском районах.

Будут также проводиться обследование охотничьих угодий, круглосуточный мониторинг обстановки и разъяснительная работа с жителями.

Самое главное – обеспечить безопасность людей, и все службы на эту работу сориентированы подчеркнул Хоценко

В начале сентября медвежонка с медведицей встретили грибники в селе Большие Уки Омской области. Они были на автомобиле, поэтому не пострадали. Машина получила повреждения. Люди признались, что им было очень страшно.

Между тем в региональном Управлении по охране животного мира отметили, что за последние 30 лет в Омской области не было ни одного летального случая после встречи с косолапыми.