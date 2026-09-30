Москва30 сенВести.В Подмосковье выросла популяция медведей, основные ареалы их обитания - север и северо-запад Московской области. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
В северных и северо-западных районах наибольшее количество подмосковных медведей. Так, хищников фиксируют в Можайском, Шаховском, Талдомском и Волоколамском округахотметил эксперт
Биолог уточнил, что в подмосковных лесах могут обитать около 80 бурых медведей. Из них лишь 30-40 особей живут в столичном регионе постоянно.
По мнению специалиста, медведи все чаще подходят к дачным поселкам, где их привлекают пищевые отходы и несанкционированные свалки.