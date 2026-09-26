В Мособласти зафиксирован рост сообщений о близости медведей к людям

Жители Подмосковья вдвое чаще стали сообщать о приближениях медведей В Мособласти зафиксирован рост сообщений о близости медведей к людям

Москва26 сен Вести.В Московской области зафиксировано двукратное увеличение числа поступающих обращений от местных жителей о приближениях со стороны медведей. Об этом пишет MK.RU.

Уточняется, что с начала года число подобных сообщений достигло 20. До июня же эта цифра равнялась только 10 случаям.

Наиболее участившиеся случаи приближений диких животных к населенным пунктам фиксируют на западе и севере столичного региона. Особенно чаще их стало видно около автотрасс.

Тем не менее в министерстве экологии Подмосковья отметили достаточное количество корма у медведей в преддверии зимней спячки. Осенью ожидать их выходов к людям не стоит.