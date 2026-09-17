В Приморье численность медведя растет из-за малого числа охотников Малое число охотников в Приморье привело к росту популяции медведей

Москва17 сен Вести.Одной из причин роста численности медведей в Приморье является малое число охотников на хищников. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый в беседе с ТАСС.

На данный момент в регионе участились случаи нападения медведей на скот, выход к поселениям.

Сейчас у медведей идет период миграции, и при миграции животное упирается в населенные пункты, где есть заброшенные сады с созревшими садовыми деревьями. Второй момент связан с тем, что растет численность медведя. Не только на территории Приморского края, но и по всей России отмечается в сообщении

По причине малого числа охотников вполне возможно, что число случаев встречи человека с медведем будет расти, отметил Суровый.

Также, по его словам, для профилактики конфликтных случаев с особями, пасечникам следует огораживать свои участки, в том числе эклектропастухами. За скотом тоже нужно следить.