Москва12 сен Вести.заместителя министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Алексей Суровый порекомендовал огородить пасеки в черте населенных пунктов высоким забором или электрической изгородью – электропастухом для защиты от гималайских медведей, цитирует его ТАСС.

Очень много сейчас поступает информации о том, что медведи приходят в черту населенного пункта и грабят пасеки... Это гималайцы (гималайские медведи). Поэтому рекомендация - огораживать пасеки электропастухом. Плюс еще есть рекомендация установить глухой забор высотой два метра по периметру участка, если содержишь пасеку в черте населенного пункта. Но самое лучшее - это, конечно, электропастух сказал чиновник

Чтобы не привлекать медведей к человеческому жилью, Суровый также порекомендовал ликвидировать свалки как в черте населенного пункта, так и за его пределами.